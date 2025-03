Spazionapoli.it - Manna: “Questa gara ha un peso psicologico. Ecco cosa vorrei stasera”

Leggi su Spazionapoli.it

Serie A, Napoli-Inter, arrivano le dichiarazioni del direttore sportivo Giovanniai microfoni di Dazn.Alle ore 18 presso lo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il big match tra Napoli ed Inter. La squadra di Antonio Conte è chiamata ad invertire il trend dopo le 4 gare senza successo contro Roma, Udinese, Lazio e Como. Di conseguenza, nonostante l’assenza a centrocampo di Anguissa, i partenopei sono chiamati a mettere in campo una prestazione importante.Rispetto a ciò, Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel pre partita.Napoli Inter,: “Dobbiamo dare tutto, voglio vedere determinazione”In merito aldell’eventuale vittoria di una delle due squadre, ha affermato:“Messaggio al campionato? È una partita interessante. Due grandi squadre in un momento della stagione quasi determinante.