Manna | Napoli vuole fare qualcosa di importante Inter grande squadra!

Giovannisi è espresso prima del fischio d’inizio di, sfida valida per la ventisettesima giornata del Campionato di Serie A 2024-2025. Di seguito il suo commento.IL COMMENTO – Giovanniha parlato a DAZN nel pre-partita di, match che si disputerà al Maradona alle ore 18. Il dirigente partenopeo ha sottolineato il modo in cui i partenopei arrivano al match: «Si tratta di una partitaessante tra due grandi squadre in un momento forse determinante. Vogliamo giocarcela al massimo, abbiamo fatto un percorso incredibile meritandoci di essere qui. Vogliamo regalare nuove gioie ai nostri tifosi. La settimana è stata normale, come tutte le altre, fondata sulla volontà di preparare al meglio la partita. Se siamo a un punto da unavuol dire che lo staff tecnico e i calciatori hanno fattoche deve renderci orgogliosi.