Manna a Dazn | Partita quasi determinante! Vogliamo giocarcela al massimo…

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato cosi nel pre gara della sfida contro l'Inter

Tutto pronto per il big match di questa 27a giornata di Serie A. Alle 18 Napoli ed Inter scenderanno in campo allo stadio Maradona per giocarsi una buona fetta di Scudetto. Nel pre gara, il direttore sportivo degli Azzurri, Giovanni Manna, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn:

SUL MATCH - «E' una partita interessante tra due grandi squadre in un momento della stagione che è quasi determinante. Vogliamo giocarcela al massimo, abbiamo fatto un percorso incredibile, ci meritiamo di essere qui e speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifani»

MESSAGGIO DI CONTE - «E' stata una settimana normale, come tutte le altre. Si prepara con intensità e intelligenza. Inter avversaria molto forte, ma se siamo a un punto da loro vuol dire che stiamo facendo un lavoro incredibile.