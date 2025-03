Quotidiano.net - Manifestazione a Bucarest: migliaia in piazza per sostenere Calin Georgescu

di persone si sono radunate oggi indell'Università per unaa sostegno dell'esponente di estrema destra ed ex candidato presidenziale. La, organizzata dal partito di estrema destra Aur, ha preso di mira il governo guidato dal premier socialdemocratico Marcel Ciolacu, ritenuto inadeguato a risolvere i problemi del Paese balcanico, afflitto da crisi economica, alta inflazione e corruzione dilagante. I manifestanti, secondo quanto riportato dal sito Digi24, hanno bloccato il traffico e non sono mancati gli incidenti: i poliziotti hanno trovato una lama di coltello addosso a un cittadino polacco, già soggetto a un divieto di partecipazione alle manifestazioni pubbliche. Inoltre, diversi manifestanti avevano con sé oggetti contundenti, utilizzati come supporti per le bandiere e gli striscioni esposti.