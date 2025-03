Novaratoday.it - Mancano i prezzi e serve i clienti dopo l'orario stabilito: oltre 11mila euro di multa a un locale

Leggi su Novaratoday.it

Maximolto salta per undel Vco. Due i locali in tutto sanzionati dalla Divisione polizia amministrativa della Questura di Verbania nei giorni scorsi nell'ambito dei controlli straordinari.MaxiIn particolare, i controlli si sono concentrati in undel Verbano.