Ilfattoquotidiano.it - Mamma Pig è incinta: Peppa Pig si prepara a diventare sorella maggiore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Grandi novità in casa Pig:, la maialina protagonista dell’omonima serie animata, sta per. Chi non conoscePig? La storica protagonista dell’omonimo cartone animato (e regina indiscussa delle pozzanghere di fango) si accinge ad aprire un nuovo capitolo della sua storia: il 6 marzo 2025 su Rai Yoyo andrà in onda “Il grande annuncio”, l’episodio che sconvolgerà la tranquilla routine della famiglia Pig.e Papà Pig, con la solennità tipica di chi sa che la vita cambierà per sempre, daranno ae George una notizia da far saltare sul divano anche gli spettatori: sta per arrivare un nuovo fratellino o una nuova sorellina.Nell’episodio,e Papà Pig comunicheranno ae George l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. Un evento che, come anticipa Esra Cafer, Hasbro SVP of Franchise Strategy and Management, Preschool & Fashion, segnerà l’inizio di “una nuova era perPig”.