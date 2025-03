Anteprima24.it - Maltrattamento cani: troupe de ‘Le Iene’ a Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUnadel noto programma televisivo “Le Iene“, venerdì scorso, è giunta in città per cercare di ricostruire una complessa vicenda risalente ad alcuni anni fa. Gli inviati della trasmissione di Italia 1 hanno infatti avuto un incontro con il dirigente del Comune diAlessandro Verdicchio che li avrebbe sua volta indirizzati ai Servizi Sociali in relazione – pare – ad una vicenda di. Non resta ora che attendere un eventuale servizio televisivo sull’argomento. L'articolode ‘Leproviene da Anteprima24.it.