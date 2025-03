Veronasera.it - Malattie rare, progetto pilota in Aoui per trovare terapie per la Dba

Leggi su Veronasera.it

Per la Giornata mondiale delleche si è celebrata ieri, 28 febbraio,ha dato il via ad uncon Fondazione Dba per la ricerca di nuovedi cura. Mentre il Comune di Verona ha illuminato la Gran Guardia ed ha posto l'attenzione sulla malattia di Huntington.