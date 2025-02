Quotidiano.net - Malattie e lutti: un anno orribile

Ciao Cate, sono Antonio ti guardo spesso e ho pensato di raccontare la mia storia. Volevo raccontare il mio 2024, unallucinante. All’inizio di febbraio dopo dolori lancinanti ho deciso di fare delle visite. Il 16 marzo mi viene diagnosticato un carcinoma maligno al colon retto. Visite, esami e per fortuna preso in tempo. Nello stesso periodo anche la mia cagnolina Cloe, un bassotto, muore a causa di una serie di tumori, la mattina di Pasqua, mentre era in braccio al mio compagno Cristian. Superato (si fa per dire) il dolore, comincio i miei cicli di radio e chemioterapia sempre accompagnato dal mio compagno e grazie a lui posso dire che è stato il periodo più bello della mia vita. A settembre lo scoppio della batteria del mio monopattino causa un incendio nella nostra mansarda dove erano conservati i ricordi di una vita.