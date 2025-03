Mai più bianconero | Juve decisione drastica dopo la disfatta

Leggi su Sportface.it

La sconfitta contro l’Empoli ha lasciato un segno profondo nei tifosi bianconeri, forse anche più della dolorosa eliminazione dalla Champions League. Lantus attraversa un momento delicato senza precedenti.Nella gara contro l’Empoli, lantus non ha solo perso ai rigori, poiché la compagine di Thiago Motta si è resta di una “prestazione vergognosa” che sarebbe potuta finire ben prima, se solo i toscani non avessero sprecato così tanto. Il tecnicoha criticato aspramente l’atteggiamento della squadra ed è ben consapevole che lui non è certo esente da grandi responsabilità.Nella serata dei quarti di finale il rigore sbagliato da Dusan Vlahovic ha sospeso il tempo in una sorta di rassegnazione di fronte a un momento “no” che dura da parecchio tempo. L’ira dei tifosi sui vari social non ha tardato ad arrivare e gli hashtag #mottaout sono fioccati a profusione, tuttavia sono stati presi di mira tutti senza esclusione di colpi.