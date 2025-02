Quotidiano.net - Macron: "Putin è colui che gioca alla Terza Guerra Mondiale, non Zelensky"

Leggi su Quotidiano.net

"Se qualcuno, il suo nome è Vladimir", non l'ucraino Volodymyr, come detto da Donald Trump. Lo afferma il presidente francese, Emmanuel. "Se c'è una sola persona, che abbiamo sentito tutti minacciarci con le armi nucleari, che stando, non dovremmo cercarla a Kiev. Dovremmo piuttosto cercarla a Mosca", ha aggiunto in un'intervista ai canali portoghesi RTP1 e RTP3.