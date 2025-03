Ilrestodelcarlino.it - Maceratese e K Sport due volte in diretta tv

Per duea marzo le telecamere di Tvrs trasmetteranno inle gare di KMontecchio Gallo eche si stanno contendendo la promozione in Serie D. Ecco le gare del prossimo mese di Eccellenza e Promozione che saranno trasmesse in(ore 15) e che si avvarranno anche di un commento tecnico di un membro dell’Associazione allenatori della regione. Il primo match è quello della capolista Montecchio Gallo che domani ospiterà la Sangiustese, quindi il 9 Montefano-, il 16 si potrà assistere a Sangiustese-Urbino, il 23 si vedrà in televisione Chiesanuova-KMontecchio Gallo e infine il 30 marzo-Chiesanuova. Ed ecco le gare del campionato di Promozione che saranno trasmesse inalle 15 di sabato: Vismara-Biagio Nazzaro (oggi), l’8 Fermignanese vs Vigor Castelfidardo; il 15 Porto Sant’Elpidio-Azzurra Colli; il 22 Corridonia-Trodica e infine il 29 alle 14.