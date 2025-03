Ma è lui… The Voice Senior sorpresa | il famoso sul palco si girano tutti i coach

Leggi su Caffeinamagazine.it

The, secondo appuntamento dopo il grande successo della prima puntata, che ha tenuto incollati alla tv oltre 3 milioni e 700mila spettatori per il 24% di share. E così venerdì 28 febbraio 2025 Antonella Clerici è tornata in onda con il talent di Rai 1 dedicato alle più belle voci over 60, giudicati dagli ormai storici quattro storiciArisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.che sono ancora alle prese con le Blind Auditions. Significa che girati di spalle sulle loro poltrone rosse, ascoltano i concorrenti senza vederli e anche quest’anno hanno due ‘armi’ a disposizione: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro giudice di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che consente a ognuno di loro di far esibire di nuovo un artista nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo.