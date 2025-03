Thesocialpost.it - Lutto nel calcio, morto l’ex arbitro Tullio Lanese a 78 anni: più di 150 partite in serie A

Leggi su Thesocialpost.it

ROMA – Si è spento a 78, storico presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) dal 2000 al 2006. Una figura di rilievo nel panorama arbitrale italiano e internazionale, la cui memoria sarà onorata con ilal braccio da parte di tutti gli arbitri impegnati nelle gare del fine settimana e nei posticipi, come disposto dal presidente dell’AIA Antonio Zappi, in accordo con il presidente della FIGC.Una presidenza rivoluzionaria“La sua era stata una presidenza storica, essendo stata la prima dopo la riforma democratica che da quel momento in poi avrebbe previsto l’elezione del vertice dell’AIA e non più la nomina da parte degli organi federali”, ricorda l’AIA in una nota ufficiale.iniziò la carriera arbitrale nel 1965, raggiungendo i massimi livelli delitaliano.