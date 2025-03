Ilfattoquotidiano.it - “L’Università di Pisa per la pace? Ipocriti, si interrompano gli accordi con le università israeliane e Leonardo che produce armi”

Una nuova mobilitazione attraversadi. Gli studenti del collettivo Studentxlapalestinahanno lanciato una campagna di boicottaggio controS.p.A., denunciando i rapporti dell’ateneo con l’industria militare. Secondo il collettivo,dimostrerebbe un’ipocrisia di fondo: da un lato, ha recentemente modificato il proprio Statuto in nome dei principi di, ma dall’altro continua a intrattenerecon aziende belliche e. “Unipi si proclama paladina delladopo avere più volte rifiutato la richiesta” degli studenti e delle studentesse “di rescindere glicon lee conS.p.A, industria produttrice diimpiegate in tutti i contesti di conflitto e oppressione”, si legge in un comunicato diffuso sui canali social del collettivo.