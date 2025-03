Ilgiorno.it - L’Unicef sfrattato trova spazio in dono al Mercato Ipogeo

In ottobre avevano ricevuto un’ordinanza di sgombero perché occupavano unosine titulo: in soccorso di Unicef erano arrivati i commercianti delcon una nuova sede. Ieri mattina loè stato inaugurato senza il sindaco Michele Lissia e l’assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise che, invitati, non hanno presenziato per impegni e motivi di salute. "Ringraziamo la cooperativache si accolla le spese d’affitto per la nuova sede, più grande e più bella di quella di prima – ha detto Mimmo Damiani di Unicef – Ci tenevano che in unostorico di Pavia ci fosse una realtà significativa come". All’inaugurazione hanno partecipato il presidente della cooperativaLuigi Polzotto, associazioni impegnate in ambito sociale, i ragazzi del liceo musicale Cairoli, Viola Besostri, Riccardo Venuti, Mauro Brusoni, Matteo Manzini, Elia Bonandini, Francesco Spairani e Annika M.