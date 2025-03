Torinotoday.it - Lucia di Lammermoor: amore e odio nella Scozia del Seicento a Stupinigi

Leggi su Torinotoday.it

Per Lirica a CortePalazzina di Caccia didi, la più conosciuta tra le opere serie di Gaetano Donizetti, va in scena domenica 9 marzo.Ambientatodel, il dramma racconta la rivalità viscerale tra due famiglie mettendo in scena l’