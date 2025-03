Lanazione.it - Lucchese, la parola al campo. C’è il Carpi ed è una sfida insidiosa

In attesa di conoscere il nome o i nomi dei nuovi proprietari della, a prendersi la scena é il pallone, per quello che conta nel contesto di una situazione societaria molto grave, la cui deriva sembra essere già segnata, a meno che non accada un. miracolo. Comunque la squadra di Gorgone, che in panchina sarà sostituito dal vice Testini, perché in castigo (il tecnico rossonero salterà anche la trasferta di Pescara), ha deciso di andare avanti anche senza stipendio e proverà a battere il, per salire ancora più in alto in classifica, in modo da rendere più sopportabile l’imminente penalizzazione, che arriverà nella prima settimana di marzo e che andrà da 4 a 6 punti. L’impegno di oggi non è dei più agevoli, anche se l’avversario è meno temibile quando gioca in trasferta, rispetto all’eccellente rendimento che ha sul terreno amico del "Cabassi".