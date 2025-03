Modenatoday.it - LUCCHESE - CARPI 2-2 | Una doppietta di Cortesi salva il Carpi a Lucca

Un pareggio che vale molto quello che ilporta via da. Un 2-2 che consente ai biancorossi di restare lontano dalla zona rossa della classifica, evitando un momentaneo sorpasso in classifica proprio dei toscani, che presto saranno penalizzati almeno di 4 punti per le note vicende.