Lanazione.it - Lucca, un cittadino tunisino sarà rimpatriato: “Il suo è un paese sicuro”

, 1 marzo 2025 – Undi 29 annida. Questo perchè la Tunisia è considerata une lui non è sottoposto a persecuzioni razziali né c'è rischio che subisca trattamenti inumani. La decisione è stata presa dalla Commissione territoriale e messa in pratica dalla Polizia di Stato di, che lo ha accompagnato daal Cpr di Bari per il rimpatrio. L’uomo era arrivato Italia nel settembre del 2023 sbarcando a Lampedusa, aveva chiesto asilo appellandosi "al suo stato di povertà, al fatto di provenire da una famiglia numerosa composta da 12 persone e alla volontà di cercare lavoro in Italia". Ma la Tunisia è considerata “uno stato, il suo stato di indigenza non è riconducibile a persecuzioni razziali né vi è il rischio che subisca trattamenti inumani a causa di ciò, ha dichiarato inammissibile la richiesta di asilo".