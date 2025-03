Amica.it - Luca Ward e le altre voci famose: l’appello dei doppiatori italiani contro l’Intelligenza artificiale

(askanews) – Anad, l’associazione nazionale attori, ha lanciato l’appello “Difendiamo l’Intelligenza Artistica” per denunciare i rischi e i pericoli legati all’Intelligenzae al machine learning nel mondo del cinema, della televisione, e non solo.«Chiediamo maggiore attenzione da parte del Governo, delle Istituzioni competenti e dell’Unione Europea per tutelare i lavori artistici», riferisce Daniele Giuliani, Presidente Anad. «Il doppiaggio è una professione artistica ed è in pericolo, come sono in pericolo le nostre emozioni, che rischiano di sparire se a generarle è un software anziché un attore in carne ed ossa. Abbiamo urgenza di misure concrete per salvaguardare una professione riconosciuta come eccellenza artistica e culturale del nostro Paese».Per diffondere questo messaggio è stato realizzato un video in cui sei doppiatrici e seiprestano il proprio volto e la voce (nota) per dire no ad un mondo in cui le espressioni artistiche saranno soppiantate da quelle create con un algoritmo.