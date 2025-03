Lanazione.it - Luca Agnelli cittadino onorario di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 1 marzo 2025 –diApprovato all’unanimità ieri pomeriggio in consiglio comunale. Nonostante la popolarità, non si è mai dimenticato della sua Città con la quale ha un saldo e proficuo legame. E ieri pomeriggio, il Consiglio Comunale con voto unanime ha approvato la proposta del gruppo di maggioranza “Liberai” presentata dalla Capogruppo Beatrice Berti per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a, deejay e produttore in continua evoluzione, proiettato sempre verso nuovi obiettivi e nuove sfide, sperimentando nuovi percorsi e linguaggi musicali. Eclettico, creativo, curioso e coinvolgente, sono i termini che più si addicono per definire il suo stile unico.in ogni sua produzione o djset trasmette tutta la sua passione, le sue emozioni e i suoi sogni.