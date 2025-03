Quotidiano.net - L’Oscar conteso. Sfida fra “Anora“ e “The Brutalist“. Col fantasma IA

La notte degli Oscar tra domenica e lunedì metterà fine a una stagione dei premi imprevedibile e caotica, segnata daldell’intelligenza artificiale, dalle regole ferree della cancel culture e dall’improvvisa timidezza di Hollywood nei confronti di qualsiasi messaggio politico o sociale, da non aspettarsi sul palco, perché non ci sarà Jane Fonda a concedere il bis del suo discorso ai Sag Awards. Si giunge all’appuntamento hollywoodiano più importante dell’anno con poche certezze, fra tutte l’attesa vittoria di Kieran Culkin come miglior attore non protagonista per la sua magnetica, divertente e a tratti straziante interpretazione in A Real Pain di Jesse Eisenberg. Traballa, invece, la posizione di Adrien Brody dopo la vittoria di Timothée Chalamet ai Screen Actors Guild Awards. Il premio non influisce sul voto dell’Academy, già chiuso nei giorni precedenti, però potrebbe essere il primo segnale di un cambio di preferenza e di direzione.