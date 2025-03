Ilgiorno.it - L’operaio caduto da una gru a Biassono. Il pm chiede due condanne a quattro anni

Due richieste di condanna a 4di reclusione ciascuno e una richiesta di assoluzione per l’incidente sul lavoro che il 10 marzo del 2022 è costato la vita a Frederico Neves Bastos, 33, operaio di origini brasiliane residente a Casazza, nella Bergamasca. L’uomo eradal cestello della gru, a un’altezza di 40 metri, dopo essere stato colpito da un palo del peso di oltre una tonnellata che stavano issando per la sostituzione delle antenne per i telefoni cellulari di Vodafone. È l’esito della requisitoria presentata al processo al tribunale di Monza dal pm Flaminio Forieri, che ha ritenuto colpevoli di omicidio colposo il titolare dell’impresa che aveva preso in subappalto il posizionamento del palo e il gruista che stava manovrando il mezzo, mentre ha sgravato di responsabilità il titolare della ditta che si occupava dello smontaggio e rimontaggio dei pali a terra prima di sollevarli.