Ilgiorno.it - L’omicidio di Jhoanna, un’altra donna in arrivo a Milano da El Salvador e il raid killer di Pablo. Ecco il possibile movente del delitto del 24 gennaio

, 1 marzo 2025 –connazionale indal Centro America. E la richiesta alla convivente di andare via di casa. Sarebbe questo ildeldiNataly Quintanilla Valle, la baby-sitteregna di 40 anni uccisa dal compagnoGonzalez Rivas nella notte tra il 24 e il 25nel monolocale che condividevano al piano terra di piazza dei Daini 4, in zona Bicocca. Unche, se confermato, farebbe crollare la versione del reo confesso – il collo spezzato durante un gioco erotico finito male – e accrediterebbe uno scenario da lite violenta degenerata in. L’ipotesi tramontata La pista era stata esplorata già nei primi giorni, anche perché era stato proprio l’uomo ad accennarlo, ma poi era passata in secondo piano, scalzata dall’ipotesi che dietroci fossero motivi economici legati ai soldi che il quarantottenne inviava nel Paese di origine per sostenere le spese dei figli.