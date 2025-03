Anconatoday.it - L’Okasa Falconara rimonta e sbanca Molfetta, restando al vertice della graduatoria

Leggi su Anconatoday.it

MARITTIMA –con una prova di grande maturità: l’1-4, dopo lo spavento iniziale, vale altri 10 giorni in vetta alla classifica di Serie A e momentaneamente in solitaria, in attesa del posticipo del lunedì, che vedrà impegnato il Bitonto. Okasain.