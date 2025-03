Ilgiorno.it - Locali per giovani, startupper e piccole imprese: ecco il bando del Comune di Milano per 19 spazi

, 1 marzo 2025 – Ildimette a19, fra negozi, laboratori e magazzini per, commercianti, artigiani,che sono in cerca di un locale per la propria attività. Si tratta del settimodi questo tipo, per circa 90complessivamente. L'avviso di gara, aperto fino al 16 aprile, riguarda vetrine di proprietà delin diverse zone della città, centrali e periferiche: da corso di Porta Ticinese a via Santa Teresa, da via Confalonieri o via Sebenico a via Vittani. Si trovano nell'ambito di complessi di edilizia residenziale pubblica e saranno concessi in locazione per sei anni rinnovabili. "Abbiamo l'ambizione di costruire una città che offra servizi utili e capillari in ogni Municipio - ha commentato in una nota l'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte - , che favorisca le iniziative economiche e che valorizzi i talenti e le energie dei milanesi, oltre alle proprietà del".