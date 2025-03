Inter-news.it - Lobotka: «Napoli ha dato il massimo contro l’Inter. Conte ci ha detto questo!»

Stanislav si è pronunciato nel post-partita di-Inter, match conclusosi con il punteggio di 1-1. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Stanislav ha così parlato a DAZN al termine di-Inter: «Un'emozione incredibile avere questi tifosi. Non siamo nti per la mancata vittoria, ma siamo convinti di avere mostrato il nella sfida. Negli spogliatoi ci ha invitato a continuare a giocare come fatto nel primo tempo, attaccando nella seconda frazione con la stessa convinzione. Biling è una bella persona, un atleta che si allena con dedizione al lavoro. Dà sempre il 100% in allenamento, sta crescendo molto e aiutando la squadra».