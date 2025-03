Quotidiano.net - Lo scandalo Epstein. Da Jagger a Trump. La lista dei contatti

Leggi su Quotidiano.net

Non c’erano personaggi nuovi o clamorosi nelle duecento pagine di documenti che l’Fbi ha consegnato al ministero della giustizia sui tabulati del jet dei Vip, il ‘Lolita express’ usato dal finanziere Jeffreyper portare i suoi amici da New York ai Caraibi prima di togliersi la vita nel 2019 per non subire un processo per pedofilia dopo la denuncia di molte minorenni. Nè c’era nemmeno la ‘famigerata’dei clienti. I file – che sono solo i primi a essere ufficialmente resi noti – riportano infatti solo idella vasta rete di amicizie di: da Micka Naomi Campbell, passando per l’attore Alec Baldwin e Micheal Jackson. Ma anche Ethel Kennedy, la madre del ministro della sanità Robert F. Kennedy Jr, e l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, Ivana e Ivanka