Ilrestodelcarlino.it - ll senso della natura con il prof Pecere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una sala gremita ha accolto, sabato alla Manifattura dei Marinati, ilessore di Filosofia dell’Università di Roma Tre Paolo, ospite dell’incontro "Le città d’acqua e Il" organizzato dall’associazione culturale locale "La città invisibile". L’associazione ha scelto di aprire il nuovo ciclo di incontri "Conoscere i luoghi, per capire la città" del suo progetto pluriennale "Comacchio città d’acqua: le ragioni di un’identità mobile e sfuggente", con la conferenza del, al fine di saper meglio leggere le relazioni tra comunità e ambiente. Ilessore ha presentato il suo nuovo libro "Il. Sette sentieri per la terra" edito da Sellerio, guidando la sala - attraverso i suoi viaggi - a riscoprire un nuovorelazione, oggi in uno stato di crisionda, con l’ambiente, gli animali, le piante.