LIVE Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen 2025 in DIRETTA: Lollobrigida terza nei 3000, Ghiotto per l'impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28: Tra poco al via l’ultima gara di oggi, i 5000. nella prima serie l’olandese Bergsma e il tedesco Semirunnly. Nella terz’ultima16.26. Questa la classifica finale deidonne:1 Ragne Wiklund (NOR) 3:57.412 Joy Beune (NED) +1.313 Francesca(ITA) +1.484 Isabelle Weidemann (CAN) +4.245 Merel Conijn (NED) +4.256 Marijke Groenewoud (NED) +4.527 Martina Sáblíková (CZE) +6.108 Valerie Maltais (CAN) +6.489 Momoka Horikawa (JPN) +6.7010 Binyu Yang (CHN) +6.7211 Sanne In ‘t Hof (NED) +8.3012 Ivanie Blondin (CAN) +9.1613 Ahenaer Adake (CHN) +9.8814 Elisa Dul (NED) +10.2715 Alice Marletti (ITA) +12.4216 Josie Hofmann (GER) +23.8816.25: E’FRANCESCA!!! Wiklund si impone con 1?31 di vantaggio su Beune, è solo quinta Conjin a 4?25 dalla testa16.