Oasport.it - LIVE Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen 2025 in DIRETTA: Ghiotto stecca sul più bello, Lollobrigida terza nei 3000

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.36: Si chiude la gara con lo statunitense Dawson e il ceco Jilek17.35. Che fosse difficilmente battibile Uizinga si era capito da subito ma lo conferma Eitrem cvhe perde tanto nel finale e chiude secondo a 2?03, terzo posto per Snelink con un ritardo di 2?2717.31. Appare molto arrabbiato l’azzurro. Non sappiamo se ci sia stato qualche problema tecnico che abbia frenato la sua prova17.27: Ora l’olandese Snelink contro il norvegese Eitrem17.26: Prova assolutamente da dimenticare per l’azzurroche chiude con un ritardo pesantissimo. Nel finale c’è stato proprio un crollo dell’italiano che accumula un ritardo di 9?40 ed è ottavo. Più indietro il canadese Fish17.24: Airitardo di 1?58 per17.23: Ai 1800 97 centesimi di ritardo per l’azzurro17.