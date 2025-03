Oasport.it - LIVE Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen 2025 in DIRETTA: Ghiotto cerca l’impresa per la sfera di cristallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella seconda giornata dell’ultima tappa dideldi2024-in programma a. Messa in archivio l’appuntamento a Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, la Nazionale italiana si presenta all’ultimo atto del massimo circuito internazionale di(Paesi Bassi) con ambizioni.Nell’ultimo round, gli azzurri hanno conquistato ben quattro podi e il computo delle top-3 stagionali è salito a quota 15. Nel mirino c’è il record alltime della stagione 2005/2006, quando la compagine tricolore ottenne 16 piazzamenti nelle prime tre posizioni. Per questo, ci sono possibilità di ambire al primato nelle classifiche dideldi specialità. Davideè il primo da considerare in questa cerchia.