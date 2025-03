Oasport.it - LIVE Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen 2025 in DIRETTA: Ghiotto cerca l’impresa per la sfera di cristallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39: Iniziati i 3000 femminili con subito sul ghiaccio l’azzurra Alice Marletti opposta all’olandese Dul15.38: nei 1000 maschili la vittoria è andata all’olandese Jenning De Boo davanti allo statunitense Cooper McLeod e all’olandese Tim Prins15.36: Finora oggi si sono disputate due gare. Nei 1000 femminili la vittoria è andata alla padrona di casa Jutta Leerdam davanti alla giapponese Miho Takagi e alla cinese Mei Han. Non c’erano azzurre al via15.33: Nell’ultimo round, gli azzurri hanno conquistato ben quattro podi e il computo delle top-3 stagionali è salito a quota 15. Nel mirino c’è il record alltime della stagione 2005/2006, quando la compagine tricolore ottenne 16 piazzamenti nelle prime tre posizioni. Per questo, ci sono possibilità di ambire al primato nelle classifiche dideldi specialità.