Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Erzurum 2025 in DIRETTA: scattano le semifinali

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMASCHILI12.26 Nulla da fare per Michela che chiude al terzo posto la batteria. Brutta partenza dell’azzurra che poi recupera, arriva al contatto con Baff alla parabolica e non riesce a chiudere nelle prime due. Bankes-Baff in big final.12.24 FORZA MICHELA! Michela Moioli al cancelletto, a caccia della big final! Affronta la svizzera Sina Siegenthaler, la britannica Charlotte Bankes e l’australiana Josie Baff.12.23 Doppio squillo francese Casta-Pereira de Sousa a garantire la finale alle transalpine. Chiude male Wiedmer (4° posto).12.22 Prima discesa che vede protagoniste: Julia Pereira De Sousa (FRA), Lea Casta (FRA), Noemie Wiedmer (SUI) e Pia Zerkhold (AUT).FEMMINILI12.19 Veloce e basso di linea Noerl che rimonta nel finale.