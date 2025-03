Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Erzurum 2025 in DIRETTA: Michela Moioli ci prova per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno! Benvenute e benvenuti allatestuale della tappa di, appuntamento della Coppa del Mondo dia caccia delper lasciarsi alle spalle il mancato approdo alla big final di Cortina d’Ampezzo. Semaforo verde alle 11.30 italiane.Sei azzurri convocati per la spedizione in medio-oriente. A rappresentare il tricolore saranno, in campo femminile,e Lisa Francesia Boirai. Sul fronte maschile, spazio a Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Niccolò Colturi e Matteo Menconi.ha ambizioni didopo aver mancato l’accesso alla big final nella tappa casalinga di Cortina d’Ampezzo, nell’ultimo appuntamento.Tappa turca che rappresenta il giro di boa della stagione della Coppa del Mondo.