LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: tre azzurri in semifinale! Bormolini vicino alla Sfera di Cristallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 NOOOOO!!!! Edwin Coratti beffato per un centesimo dal sud coreano Sanhoo Lee. Sfuma la finale tutta italiana con Fischnaller, ma resta comunque un fantastico risultato di squadra.13.53 Roland Fischnaller non smette mai di stupire e va in finale!!!battuto per 10 centesimi e costretto a disputare la finale di consolazione. In ogni caso è già certo di vincere la Coppa del Mondo di gigante parallelo con una gara d’anticipo!13.52 Si passa adesso alle semifinali del tabellone maschile. Italia subito protagonista con il derby trae Fischnaller.13.50 L’olandese Dekker domina la secondacontro la svizzera Zogg e raggiunge Hofmeister all’ultimo atto. Zogg se la vedrà con Dalmasso per il terzo gradino del podio.13.48 Per un soffio! Lucia Dalmasso sfiora l’impresa, ma commette un piccolo errore sul muro finale e viene bruciata per 3 centesimi da Hofmeister.