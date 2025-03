Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: sette azzurri ai quarti di finale, Bormolini vede la Coppa del Mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29 Sanghoo Lee prevale su Kim Sangkyum nel derby sudcoreano e supera il turno, con all’orizzonte un quarto diincerto contro Karl. Si completa così il quadro degli ottavi, con ben cinquequalificati per i.13.27 Benjamin Karl vince il derby austriaco con Burgstaller e resta in lizza per la Sfera di Cristallo.13.26 FESTIVAL AZZURRO A! Edwin Coratti si inventa unda urlo e batte per 12 centesimi Zamfirov, aggiungendosi ai quattro italiani già qualificati per idi!13.24 Il tedesco Huber si aggiudica la sfida con l’austriaco Auner e supera il turno. Adesso tocca all’ultimo azzurro Edwin Coratti contro il bulgaro Zamfirov.13.23 Mirko Felicetti completa il poker azzurro! La testa di serie numero 1 del tabellone sconfigge lo sloveno Mastnak e sfiderà Fischnaller aidi! Italia dunque già certa di portare almeno un atleta nella finalissima.