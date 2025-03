Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: nove azzurri agli ottavi di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25 Tra gli uomini il miglior tempo è dell’azzurro Mirko Felicetti, primo in 1’06?33, mentre Maurizio Bormolini chiude quarto a 0?31. Stesso crono per Roland Fischnaller, nono, ed Edwin Coratti, decimo, entrambi attardati di 0?72. Avanzano anche Daniele Bagozza, 12° a 0?81, ed Aaron March, 13° a 0?83. Esce nell’elimination run Gabriel Messner, 24° a 1?62, fuori nella qualification run Fabian Lantschner, 41°.12.24 Tra le donne il miglior crono è della tedesca Ramona Theresia Hofmeister, prima in 1’10?40, davanti alla neerlandese Michelle Dekker, seconda a 0?17, ed alla nipponica Tsubaki Miki, terza a 0?30. Quarta piazza per la migliore delle azzurre, Lucia Dalmasso, staccata di 0?90, ma passano il turno anche Elisa Caffont, nona a 1?88, e Jasmin Coratti, 14ma a 2?03.