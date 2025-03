Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: IMMENSO FISCHNALLER! Trionfa a 44 anni! Bormolini vince la Coppa del Mondo di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 CAPITAN FISCH!!! È STORIA!!! Il veterano azzurro batte in finale Sanghoo Lee eil PGS dia 44suonati! Roland non saliva sul gradino più alto del podio indeldal gigante di Rogla del 15 marzo 2023.14.07SUL PODIO! 60 punti pesantissimi per ladelgenerale e già decisivi perre ladi gigante con una gara d’anticipo. Quarto posto per un ottimo Edwin Coratti.14.04 Sale la tensione adesso per le finali maschili:-Coratti per la terza posizione,-Lee per il successo.14.02 Dekker cade nel finale mentre stava provando la rimonta, Hofmeister ringrazia eil PGS di! La tedesca diventa così leader della classifica disuperando la giapponese Miki in vista della gara decisiva di domani.