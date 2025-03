Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: entra nel vivo la volata per la Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale del primo slalom gigante parallelo in programma a(Polonia), valevole per ladeldialpino 2024-: qualificazioni a partire dalle ore 9.00, fasi finali dalle ore 13.00Nelle qualificazioni saranno al via in casa Italia tra le donne Elisa Fava, Elisa Caffont, Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso, mentre tra gli uomini saranno in gara Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Aaron March, Daniele Bagozza e Fabian Lantschner.Le fasi finali del primo slalom gigante parallelo in programma a(Polonia), valevole per ladeldi sci alpino 2024-, prenderanno il via alle ore 13.00: OA Sport vi proporrà latestuale dell’evento dalle ore 12.