Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: Dalmasso e Caffont ai quarti, adesso gli ottavi maschili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Pazzesco! Coratti sfiora il colpaccio, ma Miki piazza la zampata e si salva per un centesimo. Bilancio positivo comunque per l’Italia, che porta due atlete aidi finale nel tabellone femminile.13.12 La svizzera Julie Zogg precede di un solo centesimo all’arrivo l’austriaca Sabine Payer e supera il turno.l’azzurra Jasmin Coratti a caccia dell’impresa contro la fenomenale giapponese Miki!13.11 L’ucraina Dancha beffa in volata la sud coreana Jeong Haerim e raggiunge Dekker aidi finale.13.09 L’olandese Michelle Dekker batte nettamente la svizzera Ladina Caviezel e approda aidi finale. Per il momento tutte le favorite per il podio hanno superato il turno.13.07 Hofmeister domina il derby tedesco con Loch e avanza in scioltezza aidi finale, in cui troverà l’azzurra