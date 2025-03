Oasport.it - LIVE Skicross, Gudauri 2025 in DIRETTA: si parte con gli ottavi maschili di Deromedis dalle 7.45

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:38 A differenza di ieri ci sarà Florian Wilmsmann. Il tedesco ha però dimostrato di non digerire il tracciato georgiano e dovrà correre in difensiva.07:34 Dopo i due podi colti ieri la spedizione italiana si affida nuovamente al Campione del Mondo Simonee ad una brillante Jole Galli. Qualificati aglianche Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch e Dominik Zuech.07:30 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di gara-2 di Gudairi. Sulle nevi georgiane l’ultimo appuntamento del weekend della Coppa del Mondo di.Buongiorno e benvenuti nellatestuale di gara-2 di, tappa valida per la Coppa del Mondo 2024/di. Dopo la sfavillante vittoria di ieri Simoneva a caccia di un nuovo allungo in classifica generale, mentre Jole Galli avrà una nuova occasione per confermarsi ad altissimilli a margine del secondo posto di venerdì.