Oasport.it - LIVE Skicross, Gudauri 2025 in DIRETTA: Jole Galli incanta e conquista la vittoria! Deromedis 3°, ma Wilmsmann accorcia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:13 Si chiude qui la nostratestuale di gara-2 di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.09:13 Altri due podi dunque per l’Italia, con il terzo posto di Simonee la splendidadi una magica. Weekend da incorniciare per il contingente italiano sulle nevi georgiane.09:11 In classifica generalebalza a 799 punti conche risale a quota 700. Per Howden 658 punti quando mancano 4 gare. Gap di tutto rispetto per l’azzurro, ma non saranno concessi passi falsi.09:09 TERZO SIMONE! Altro podio per l’Italia! L’azzurro limita i danni suoi suoi più immediati inseguitori in classifica generale.