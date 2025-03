Oasport.it - LIVE Skicross, Gudauri 2025 in DIRETTA: Jole Galli agevolmente in semifinale, a breve i quarti con tre azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:14 Bene! Hoffos escavano subito un buon gap rispetto alle avversarie approdando comodamente in. Si procede con il terzo quarto di finale. Queste le protagoniste:Berger Sabbatel (FRA)Gantenbein (SUI)Redder (GER)Foedermayr (AUT)08:12 Tutto facile per la canadese Sherret e la francese Ballet Baz. E’ subito il momento di. Di seguito le protagoniste della seconda heat:Hoffos (CAN)(ITA)McEwen (CAN)Klapprot (GER)08:10 Non ci sarà ancora una volta Marielle Thompson. Stagione finita purtroppo per la canadese dopo l’infortunio al ginocchio. Questa la startlist del primo quarto femminile:Sherret (CAN)Ballet Baz (FRA)Errard (FRA)FEMMINILI08:07 Col brivido Deromedis avanza aidi finale! Simone scappa via in partenza ma subisce il rientro nel finale dell’elvetico Fiva e del francese Raffort, riuscendo ad aggiudicarsi la run per questione di centesimi.