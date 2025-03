Oasport.it - LIVE Skicross, Gudauri 2025 in DIRETTA: Deromedis cerca un nuovo allungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di gara-2 di, tappa valida per la Coppa del Mondo 2024/di. Dopo la sfavillante vittoria di ieri Simoneva a caccia di unin classifica generale, mentre Jole Galli avrà una nuova occasione per confermarsi ad altissimilli a margine del secondo posto di venerdì.Nelle qualificazioni di gara-2 l’azzurro si è piazzato in seconda posizione a 10 centesimi dal canadese Reece Howden. Bene anche Federico Tomasoni, quarto, mentre hanno superato il taglio inoltre Dominik Zuech, Edoardo Zorzi e Yanick Gunsch Ci sarà stavolta anche Florian Wilmsmann, ma il tedesco dovràre di limitare i danni dove aver palesato le difficoltà sulla pista georgiana. Occhi puntati sugli svizzeri Ryan Regez e Tobias Baur, mentre proverà a riconfermarsi il nipponico Ryo Sugai.