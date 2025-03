Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellegrino ci prova a fari spenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport, sale la tensione per la seconda gara maschile dei Campionatidi Trondheimdi Sci di! Il nostro sito vi offre latestuale di tutti i momenti salienti della(10km TL+ 10km TC).Dopo il meraviglioso argento di Federiconella sprint a tecnica libera, format in cui il poliziotto vanta tutti i migliori risultati in carriera, arriva il format in cui l’azzurro è salito per l’ultima volta sul podio in Coppa del Mondo. Eravamo in Val di Fiemme, era in corso il Tour de Ski. Il valdostano, leader del movimento azzurro, si classificò 2° dietro al re indiscusso della materia Johannes Høsflot Klæbo.Quest’oggi, ripetersi significherebbe lasciare un segno indelebile nella storia dello sport azzurro.