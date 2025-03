Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon Mondiali 2025 in DIRETTA: meno due giri, Krueger prova a staccare Klaebo. Pellegrino in lotta per la medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 4/6 – Ed ecco che, magicamente, in testa al gruppo di testa è apparso. Sta per concludersi il 4° giro, aprirà il gas il norvegese?GIRO 4/6 – Mancano 8km alla fine: il gruppo è compatto, sono in 15 nel gruppo di testa.GIRO 4/6 – Nel gruppo di testa, oltre agli appena citati e ai 5 norvegesi conci sono anche Schumacher (USA), moch e soprattutto Musgrave: temibilissimo.GIRO 4/6 – Attenzione anche a Poromaa che si è messo davanti nei primi metri, oltre come detto anche a Lapalus e Vermeulen.GIRO 4/6 – Si tira quindi il fiato nella prima parte dei 10km a skating. Adesso sicuramente atleti comee Amundsen proveranno in qualche modo a, che in volata avrebbe già l’oro praticamente al collo.CAMBIO SCI!resta lì in classico e ora è pericolosissimo il campione in carica.