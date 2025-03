Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon Mondiali 2025 in DIRETTA: marea di pubblico in Norvegia, tutto tace nel plotone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 2/6 – Alza il ritmo infatti Nyenget e mette tutti in fila, alla sua ‘ruota’ c’è Klaebo poi Amundsen. Atmosfera impressionante!GIRO 2/6 – Chi a regola dovrebbe provare qualcosa nei 10km in classico è Nyenget, ma difficile che possa arrivare a breve un attacco, a cui comunque Klaebo risponderebbe senza problemi.GIRO 2/6 – Dopo i primi 3.3km gli azzurri sono nel gruppo di testa. C’è stato un rischio di incidente per lo svedese Jens Burman, per poco non toccava Pellegrino nell’uscire di pista.Azzurri bene nel gruppo di testa nella prima coppia di chilometri. Ne mancano 18!CHE MERAVIGLIA!!! PARETI DI GENTE LUNGO LA PISTA: lo sci diè questo! Gareggiamo sempre in!Ricordiamo che si percorreranno 10 chilometri in classico, per poi cambiare gli sci e passare alla tecnica libera e altri 10.