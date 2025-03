Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon Mondiali 2025 in DIRETTA: Klaebo favorito per il secondo oro, Pellegrino outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:52 I principali rivali disono i connazionali Amundsen e Nyenget, che potrebbero provare a fare selezione in classico e Krueger, campione olimpico e mondiale, che potrebbe farlo a skating. Jenssen è forte in volata e, se si giungesse tutti assieme, potrebbe dire la sua per il podio. Occhio al norge di Scozia Musgrave.13:47 Italia capitanata dae con Barp, Graz e Daprà.13:42 Ild’obbligo è l’uomo in missione di questi Campionatiha l’obiettivo di mettersi al collo 6 medaglie a Trondheim, e potrebbe fare qualcosa di mai visto vincendo 6 ori. Oggi, la distanza ridotta lo impone comed’obbligo, di gran lunga sugli altri.13:35 Mancano appena 25? alla partenza dello(10+10) deidi Trondheim!Buongiorno amici di OA Sport, sale la tensione per la seconda gara maschile dei Campionatidi Trondheimdi Sci di! Il nostro sito vi offre latestuale di tutti i momenti salienti della prova(10km TL+ 10km TC).